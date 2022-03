Zesdejaars VBS Ertvelde organiseren spelenmarkt ten voordele van Oekraïne

Lievegem/Oostkamp Toevallige vondst maakt einde aan drie jaar oude verdwij­nings­zaak Nico Ros (53)

Bijna drie jaar na zijn verdwijning werd het lichaam van Nico Ros (53) uit Lievegem teruggevonden. Het was een wandelaar die hem per toeval aantrof in een bos in Oostkamp. “De familie werd deze week op de hoogte gebracht”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

12 maart