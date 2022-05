Yves boekte twee weken Spanje voor 27 euro, maar reis wordt meteen geannuleerd: “Te mooi om waar te zijn”

Veertien dagen in een mooi hotel in het zuiden van Spanje voor slechts 27 euro. Dat zagen Yves en zijn vriendin wel zitten. “We hebben net een huis gekocht en heel wat renovatiewerken uitgevoerd. Daarom ging ik op de site van TUI op zoek naar een goedkoop last minute reisje." Daar stelde hij tot zijn grote verbazing vast dat TUI kortingen tot wel 99 procent aanbood. “Eerst twijfelde ik of het niet om een schrijffoutje of verkeerde komma ging, maar de prijs was navenant aangepast. Een reis voor twee personen met ontbijt en hotel zakte van 2.541 euro naar 27 euro. Mits met bagagekosten was dit nog steeds een enorm voordelig tarief, dus besloot ik het er op te wagen."