Yente is nog maar 17, maar krijgt volgende week al zijn coronavaccin: “Ik doe het niet voor mezelf”

Evergem/Aalter/Meetjesland Toiletkwes­tie verdeelt het Meetjes­land: Evergem investeert fors, De Crem wil er in Aalter niets van weten, Maldegem werkt aan alterna­tief

22 december Een plasje of een ‘grote boodschap’ doen in een openbaar toilet? Dat kan in coronatijden niet zomaar in alle gemeenten van het Meetjesland. Evergem heeft net 130.000 euro geïnvesteerd in twee nieuwe openbare toiletten. Pieter De Crem wil in Aalter dan weer niet van het idee weten, want hij vreest overlast. In Maldegem en Eeklo wordt bevestigd dat het moeilijk is om openbare toiletten echt netjes te houden. Wij trokken met de wc-borstel door het Meetjesland.