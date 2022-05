Wzc Ter Caele start werken nieuwbouw in 2023

Evergem Julien (90) en Maria (90) vieren briljanten bruiloft

Julien Van Speybroeck en Maria Begyn mochten zondag 65 jaar huwelijk vieren. Ze wonen in de Kortendam in Sleidinge en leerden mekaar kennen tijdens Brielkenskermis. De briljanten jubilarissen kregen vier kinderen, zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Julien werkte in de Evergemse tegelfabriek Bultinck en daarna in het chemisch bedrijf Sadaci. Hij fietste veel en doet dat nog steeds. Maria was huisvrouw. Ze volgen nog vooral het voetbal en de wielerwedstrijden op televisie.

