Werken in kinderopvang én kleuterklas: “Geslaagd proefproject!”

Doornzele Rock voor Specials viert 25ste editie: “Groter worden? We houden ons festival liever toeganke­lijk”

Na een coronaonderbreking van twee jaar vindt op 29 en 30 juni de 25ste editie plaats van Rock voor Specials, een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Vrijwilligers van vzw Den Dries, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, leiden alles in goede banen. “Mentale toegankelijkheid is een must. Iedereen moet hier met hulp van de vele vrijwilligers vrank en vrij kunnen rondlopen.”

27 juni