Werken aan Zandekensbrug over R4 lopen vertraging op: “Wachten tot het voorjaar van 2023"

Zo worden beide fietsbruggen omwille financiële redenen in Spanje gefabriceerd om vervolgens eerst per schip en nadien per vrachtwagen naar de locatie aan de Hoogstraat vervoerd te worden. Nu blijkt dat de coating of deklaag van de stalenbrug niet voldoet. “Daardoor loopt de oplevering van de brugdelen een aanzienlijke vertraging op en moet de planning herbekeken worden. De laatste scheepslading wordt nu pas eind 2022 verwacht. Het wordt dus wachten tot het voorjaar van 2023 om over de brug te fietsen”, zegt Ief Janssens van De Werkvennootschap. “De andere brug zal wellicht operationeel zijn vanaf september 2022. Dan kunnen fietsers over de R4 en spoorweg over die Hultjenbrug rijden voor hun woon-werkverkeer of recreatie.”