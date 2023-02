Werken aan burgerproject ‘speeltuin Gerardsmolen’ gaan dit weekend van start: “We zoeken nog helpende handen”

In de schaduw van de molen van Wippelgem ligt al jaren een braakliggend stuk grond. Omdat Wippelgem nauwelijks over openbare speelpleintjes beschikt, wilden enkele enthousiaste ouders graag een speeltuin bouwen voor hun kroost. De gemeente Evergem ondersteunde dit burgerinitiatief in 2021 al met tienduizend euro. Streekfonds Oost-Vlaanderen wilde hier graag nog 5.000 euro aan toevoegen op voorwaarde dat de initiatiefnemers ook 5.000 euro op eigen houtje konden inzamelen. Daar slaagden de initiatiefnemers gemakkelijk in, want in totaal werd er 6.545 euro opgehaald.