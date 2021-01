Wegvluchtende straatracer (23) rijdt agent aan in Evergem

Lievegem Chris De Wispelaere (73) halve eeuw actief in politiek: “Ik heb geen andere hobby’s, dus laat mij nog maar wat doen”

18 januari Chris De Wispelaere, de oud-burgemeester van Lovendegem en huidig schepen in Lievegem, is precies 50 jaar actief in de politiek. In januari 1971 legde hij voor het eerst de eed af als gemeenteraadslid. Chris De Wispelaere is er ondertussen 73, maar aan stoppen wil hij niet denken. Daarvoor zit de politieke microbe te diep in zijn bloed. Op voorstel van partijgenoot Pieter De Crem wordt De Wispelaere nu ‘Officier in de Leopoldsorde’. Wij duiken met hem in een halve eeuw geschiedenis.