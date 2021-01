Wegvluchtende straatracer (23) die agent aanreed aangehouden

Oostkamp/Drongen Drongens glasbe­drijf opent nieuwe vestiging in Oostkamp: “Goed voor 20 jobs”

18 januari Het Drongense glasbedrijf Weemaes heeft een nieuwe vestiging geopend op het industrieterrein Kampveld in Oostkamp. In één klap creëert de firma zo ruim 20 jobs in de regio.