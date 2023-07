WEER. Stevige buien met fors onweer in Evergem vandaag

Vleesres­tau­rant Gillis valt in de prijzen met wijnkelder: “Ik ben geen kenner, gewoon een beenhouwer met een passie”

Restaurant Gillis in de Hoogstraat heeft twee prestigieuze prijzen gewonnen. “We staan in de top 100 van de beste vleesrestaurants ter wereld én hebben een award of excellence gewonnen van Wine Spectator voor onze wijnkelder, het equivalent van twee Michelinsterren”, aldus eigenaars Bram Candries (42) en Jozefien Schepens (32). Wij mochten even mee onder de zaak afdalen.