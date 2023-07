WEER. Kans op zo goed als helder weer in Evergem vanochtend

Herstel­ling iconisch vliegtuig aan discotheek Kokorico nog niet voor meteen: “1.292 euro schadever­goe­ding? De bumper van een wagen kost meer”

“Als het moet, trek ik naar de rechtbank.” Het zal nog wel even duren voor Vickers Viscount, het vliegtuig aan discotheek Kokorico in Zomergem, weer hersteld is. Vijf maanden nadat twee vrachtwagens er tegen botsten, kwam het schadebureau nu op de proppen met schamele vergoeding van 1.292 euro voor de reparatie van de propeller. “De expert noemde het een ‘plank’. Wat weet hij ervan?”, foetert eigenaar Roger Kerremans. En dan is er nog niet gepraat over de beschadigde neus van het vliegtuig.