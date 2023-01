Vzw Cambio zorgt dan toch voor nieuwjaarsreceptie in Evergem: “Opbrengst gaat naar fruitproject voor kinderen”

Even leek hoofdgemeente Evergem het te moeten stellen zonder nieuwjaarsreceptie, maar daar brengt vzw Cambio verandering in. “Onze vereniging leeft voornamelijk van giften en lucratieve acties. Daarom zouden we dit niet kunnen organiseren zonder de hulp van Evergems ondernemer Xavier Iterbeke, uitbaatster Mieke Oosterlinck van het plaatselijk kinderdagverblijf ’t Zonnekindje en de steun van Brouwerij Van Steenberge”, zegt voorzitter van vzw Cambio en schepen Kathleen Depoorter (N-VA).

Wie zondag van 11 tot 13 uur van wil genieten van een glaasje cava zal daarvoor eenmalig vijf euro voor moeten neertellen. Dat geld gaat echter niet naar de gemeentekas, maar naar een fruitproject voor Evergemse kinderen. “Hierdoor ontvangen de leerlingen van Het Molenschip elke week een stuk fruit van de vzw. In het verleden werkten we al samen met de school rond projecten in Ecuador, maar ook in Evergem zien we vandaag steeds vaker lege boterhamdozen terugkeren. Tegelijkertijd doen we aan preventie wat betreft voeding. Velen eten namelijk te weinig groenten en fruit", besluit Depoorter.