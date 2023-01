Vrienden organiseren verlichte tractorrondrit: “Landbouw in positief daglicht zetten”

Thibo Windels (19) is de zoon van een kippenhouder, net over de grens van Evergem en Assenede. Robben De Wispelaere (17) is de zoon van een varkenshouder en woont net over de grens in Lovendegem. “Omdat Evergem zowat centraal ligt tussen onze woonplaatsen, leek het ons leuk om de rondrit van daaruit te organiseren”, zeggen de twee vrienden. We willen zaterdag wat licht brengen in de donkere winterdagen, met een gezellig samenzijn op onze startplaats van Doornzele Dries. We willen zo ook de landbouw in een positief daglicht stellen. Een sector die het vandaag moeilijk te verduren heeft. Na onze kleinschalige rondrit van vorig jaar, gaan we het nu wat groter aanpakken.”