Voormalig pastoor Raphaël Van Hecke (98) overleden

Raphaël Van Hecke wordt in 1924 geboren in het Oost-Vlaamse Sleidinge. Zijn ouders daar baten in wijk ‘De Linde’ een landbouwbedrijf uit. Hij loopt er tot zijn 11 jaar school en trekt nadien naar de Franciscanen in Lokeren en Heusden (Limburg). In 1949 wordt hij op 25-jarige tot priester gewijd in Sint-Truiden. Nadien studeert hij ook nog in verschillende richtingen in Leuven: filosofie, theologie, pastoraaltheologie, politieke en sociale wetenschappen, maar ook journalistiek. Zo publiceert hij in 1948 zijn eerste jeugdboek: De laatste oogst. Vijf jaar later ondervindt hij voor het eerst tegenkanting met zijn boek Vaarwel aan Gertrude. Het boek wint een belangrijke prijs, maar de hoofdsponsor kan zich niet vinden in de teneur van de roman. Niettemin wordt het boek vertaald in het Duits en Spaans.