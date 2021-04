Voor derde keer dit jaar bom ontdekt in centrum van Rieme, 193 woningen geëvacueerd

Rieme Hoe Rieme plat werd gebombar­deerd tijdens WOII: “Een maanland­schap, zo zag het dorp er nog uit”

6 april Opnieuw werd in Rieme deze week een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Sinds de start van de werkzaamheden in het dorp in januari zijn dat er al twee, en volgens WOII-expert Patrick Ryckaert (63) zullen er nog volgen. “Nog maar zeven huizen stonden recht in het dorp.” Maar hoe is dat zover kunnen komen? Een duik in de geschiedenis leert ons waarom in Rieme nu zoveel bommen liggen.