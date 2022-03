Volkstuin Sleidinge houdt opentuindag

Eeklo Oud-personeel Salons Mimosa blijft elkaar opzoeken: “Wij waren geen collega’s, maar echte vrienden”

Zondag 4 oktober 2015. Die dag viel het doek over de originele versie van Salons Mimosa in Eeklo. Het personeel van vroeger blijft elkaar opzoeken, en verenigden zich ruim een jaar later zelfs in de vzw Mimosavrienden. Wij waren erbij op hun vijfde verjaardag, en halen samen met hen herinneringen op aan de bekendste feestzaal van het Meetjesland.

28 februari