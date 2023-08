Vijf dagen hinder door herstelling steiger in Westbekesluis

Beats Stage op Rijvers Festival krijgt make-over in circusthe­ma: “1450 uren gewerkt aan dit pronkstuk”

Dat Rijvers Festival decoratie hoog in het vaandel draagt, kon u deze week al zien en lezen in onze krant. Net voor de start van het festival onthulde Rijvers Festival het nieuwe decor van de Beats Stage. De magische boot van vorig jaar heeft plaatsgemaakt voor een gigantisch clownshoofd. Lees alles over Rijvers Festival in onze reeks.