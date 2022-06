Vierdezaterdagwandeling trekt van Opbrakel naar Ertvelds Flobecq

Ertvelde Greta (65) sluit na ruim 40 jaar ‘t Bloemeke: “Vooral het sociale contact met de klanten en de opvolging van de seizoenen zal ik missen”

Greta De Craene (65) sluit op het einde van de maand juni haar bloemenwinkel ‘t Bloemeke in de Ertveldse Lindenlaan. “Ik ga sowieso ik een zwart gat vallen, maar ik vrees het niet. De winkel mag dan wel sluiten, maar de klanten zullen me nog veel zien rondkuieren in Ertvelde.”

