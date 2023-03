Vier studenten Artveldehogeschool organiseren paasbrunch voor het goede doel: “Centen gaan naar Sociale Kruidenier”

OCMW Assenede zoekt investeer­ders voor zon­ne-installa­tie

Met de hulp van Socrowd, een crowdfunding platform, wil OCMW Assenede in samenwerking met Enduro de nodige centen inzamelen voor een zonne-installatie op het dak van OCMW Assenede in de Trieststraat. Met die installatie wil het hernieuwbare energie toegankelijk maken voor de sociale huurder die zelf niet kan investeren in zonnepanelen.