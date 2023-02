VIDEO. Leerlingen GBS Wippelgem maken carnavalsstoet door het dorp

Onder pompende muziek vertrokken de kleuters om 14 uur voor een ommetje langs Moleneinde, Drogenbroodstraat en Kokerstraatje. Door corona was al van 2020 geleden dat ze de Wippelgemse straten nog eens mochten opleuken met hun kostuums. “De kinderen keken er heel erg naar uit”, zegt directrice Valentine Kanters die voor de gelegenheid ook een fluopak had aangetrokken. “We hebben niemand moeten pushen om een kostuum aan te doen. Sommigen hadden thuis zelfs een eigen kostuum geknutseld.”

Na de stoet waren ouders en sympathisanten nog welkom op onze carnavalsdrink op school. De kinderen van het schoolparlement verkochten er donuts en wafels ten voordele van de Kinderkankerfonds. “Dat doel hadden ze zelf gekozen", vervolgt Kanters. “We weten dat er nu veel nood is aan middelen na de aardbeving op de grens van Syrië en Turkije, maar we wilden het niet meer op het laatste ogenblik veranderen. We zullen na de vakantie wel iets verzinnen om geld in te zamelen.”

Ook schepen van Jeugd Kenny Ketels liep mee in de stoet en zag dat het goed was. “Dit is zowel voor de ouders, kinderen als inwoners de ideale manier om de krokusvakantie in te zetten. Dat zie je ook aan de vele mensen die even op straat kwamen om een glimp op te vangen van de kleurrijke stoet.”