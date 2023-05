Vernieuwde dorpskern Rieme wordt zondag feestelijk geopend

“Volgens mij bent u zelfs nu onder invloed”: cocaïnever­slaaf­de man is rijbewijs kwijt tot hij weer clean is

Een twintiger die in augustus en oktober 2022 tweemaal tegen de lamp liep bij een verkeerscontrole in de omgeving van Gent moet zijn rijbewijs afgeven tot hij kan bewijzen met een haaranalyse dat hij clean is.