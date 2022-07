Verhalen gezocht over Kerkbrugge-Langerbrugge voor podcast

In 2020 diende zich al een podcast aan tijdens de coronapandemie. Zo zette Joyce Verdonck, rasecht Kluizenaar en reporter bij Radio 2, haalde tien Bekende Vlamingen voor haar micro in een radiostudio in het Cultuurcafé van het cultuurcentrum. De podcast genaamd ‘Radio Streaming’ vormde toen de brug tussen het publiek en de artiesten.

“Wie een mooi verhaal over de dorpskern heeft of iemand kent die veel te vertellen heeft over dit onderwerp, mag dit ons altijd laten weten via een bericht", klinkt het. “Wie geen vlotte prater is, maar wel wil meewerken aan de podcast kan ons ook contacteren.”