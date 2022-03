VBS De Bijenkorf trakteert kinderen en grootouders op groot feest

Twee en een half jaar moesten kinderen een grootouders wachten op het normaal jaarlijkse grootouderfeest. Door corona werd afgeraden om verschillende generaties samen te brengen omdat het gevaar op besmetting te groot was. Daardoor konden kinderen hun grootouders weinig of niet zien of knuffelen. Nu de meeste coronamaatregelen zijn weggevallen was het moment aangebroken om die tijd in te halen. Zo inviteerde de school 230 oma’s en opa’s al vanaf 8 uur in parochiaal centrum Klokhuis voor een kopje koffie.