Vakantiewerking Wippelgem wordt noodgedwongen geschrapt: “Elders gelukkig alternatieven”

Door ziekte en personeelsuitval kan de gemeente volgende week de basiswerking in Wippelgem niet garanderen. Kinderen kunnen wel nog naar de opvang in Ertvelde en Sleidinge. Kinderen kunnen van maandag 11 tot vrijdag 15 april naar de opvang in het Huis van Jef in Ertvelde en in gemeentelijke basisschool van Sleidinge. Inschrijven is niet nodig en er is ook geen beperking op het aantal kinderen.