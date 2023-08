Vaarstraat-West wordt smaller en krijgt afgescheiden tweerichtingsfietspad: “Moet snelheid afremmen en onaantrekkelijker maken voor doorgaand verkeer”

Piepklein dorp, maar Sint-Lau­reins heeft wel 10 pop-up­bars: “Genieten in tuinen, op pleinen of aan hoeves”

Een van de kleinste dorpjes in het Meetjesland, maar wie op zoek is naar een gezellige pop-upbar moet deze zomer wel in Sint-Laureins zijn. Daar zijn maar liefst tien zomerbars te vinden. En dat maakt Sente een ideaal dorp voor wandelingen of fietstochten. Wij gingen op pad.