Unizo Evergem strikt Piet Huysentruyt

Huysentruyt lanceert zijn biografie ‘Piet Ongezouten’ en komt daar over vertellen. “Een verhaal over passie en honger, over eigenzinnigheid en doorzetten, over het leven en ondernemen”, zegt voorzitter Stefaan De Beule. “Het is zeer uitzonderlijk dat we de man voor zo’n avond kunnen strikken. Snel inschrijven is de boodschap.”