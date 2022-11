Uitgestelde talentenjacht ‘Meetjesland zkt talent' waagt tweede poging

Acroteam Gymclub Waarschoot won de eerste editie in de categorie ‘14 jaar en ouder’, maar jongere kinderen moesten hun act opsparen voor later. “Alle kinderen tot 14 jaar krijgen vrijdag 18 november vanaf 19.30 uur de kans hun uniek talent te tonen”, zegt organisator Marc Van Wiemeersch. “Dat kan met zingen, dansen, muziek spelen, een gekke act of nog een gewaagde stunt. Ze moeten zich vooraf inschrijven per mail via marc@vanwiemeersch.be of telefonisch op nummer 0475-46.49.56. De kinderen die op de eerste drie plaatsen eindigen, krijgen een mooie prijs, maar ieder kind mag een mooi aandenken mee naar huis nemen. Familie en vrienden zijn welkom om te supporteren en hun stem uit te brengen. De toegang is gratis.”