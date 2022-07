Tweedaags muziekfestival De Volle GrondFesten ten voordele van kwetsbare jongeren

ErtveldeVzw Gooikenshoeve organiseert in het weekend van 13 en 14 augustus de derde editie van De Volle GrondFesten. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie die kwetsbare jongeren met psychische of maatschappelijke opvangt in de stilteboerderij Gooikenshoeve.

De uitgestrekte velden van het Gooiken in Ertvelde zijn dit weekend het decor van De Volle GrondFesten. Een tweedaags muziekfestival waar iedereen zoals vanouds uit zijn dak kan gaan voor het goede doel. Eerder konden liefhebbers zich in mei, juni en juli al voorverwarmen met diverse zomerconcerten van onder meer Stash, Sarah Letor trio en Sioen. Ook op De Volle GrondFesten is er met namen als Yves Deruyter, Thang, Derek & The Dirt en Bruno Deneckere voor elk wat wils. “Zaterdag staat er vooral elektronische dansmuziek op het programma. ‘s Anderendaags is het met rock en blues wat rustiger. Dan zijn er trouwens ook zitplaatsen beschikbaar”, zegt organisator Luc De Backer.

Volledig scherm De affiche van de editie van 2022. © rv

Zorgboerderij

In 2018 startte Luc zijn project op een prachtige boerderij in Ertvelde. Daar vangt hij sindsdien kwetsbare jongeren tussen de 16 en de 25 jaar op. “We focussen ons vooral op jongeren uit de psychiatrie, die van school weggestuurd zijn, of van wie de thuissituatie uit de hand gelopen is. Zij hebben heel veel ondersteuning nodig en wij proberen hen hier op de Gooikenshoeve een productieve daginvulling te geven. We zijn ervan overtuigd dat we een waardevolle aanvulling en goed alternatief zijn voor residentiële opvang.”

Op de zorgboerderij verzorgen jongeren dieren, planten ze aardappelen of zaaien ze bieten, maar het belangrijkste is dat ze tot rust komen en zich beter gaan voelen. “Samen met enkele vaste werknemers proberen we jaarlijks zo’n 70 jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. Een schouderklopje zijn die jongens en meisjes vaak niet gewoon, en doet hen openbloeien. Natuurlijk zijn er ook momenten dat het wat moeilijker gaat. Dan geef ik ze even wat tijd alleen. Dan gaan ze op de weide bij de dieren, kunnen zich afreageren door hout te klieven, of ze liggen gewoon even onder een boom.”

Geen subsidies

Vzw Gooikenshoeve startte als een filantropisch project waardoor het geen overheidssubsidies ontvangt. “We streven er ook niet naar”, benadrukt Luc. “We willen de eigenheid van onze organisatie behouden en snel kunnen ingrijpen wanneer de nood hoog is. Hier zijn lange procedures niet aan de orde. Als vzw moeten we het vooral van giften en acties voor het goede doel hebben. Dit festival kan ons jaar goed maken. Bedoeling is om volgend jaar ook wat te groeien. Niet dat we een megafestival willen worden, maar er zijn mogelijkheden. Ik hoop dan ook dat er veel volk op afkomt. Het zou tevens een signaal zijn dat mensen vertrouwen hebben in onze goede werking.”

Voor tickets en info kunt u terecht op de www.devollegrondfesten.be.

