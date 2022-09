Twee doden en 30 zieken: proces tegen Stora Enso na grootschalige legionellabesmetting eindelijk van start. “Voor een schadevergoeding zou het voor mij helemaal opnieuw beginnen, en daar heb ik het fut niet voor”

Twee doden, 30 zieken en 50.000 bezorgde inwoners. De impact van de legionellabesmetting in Evergem, intussen ruim drie jaar geleden, was groot. En eigenlijk is die nooit echt weggegaan. Dinsdag wordt de zaak, na jaren van onderzoek, ingeleid in de correctionele rechtbank. De slachtoffers hopen op een schadevergoeding, maar wie er niet bij zal zijn, is trucker Tim Dessein (34). Hoewel hij een van de eerste slachtoffers was - hij lag zelfs 12 dagen in coma -, is de kans dat hij een schadevergoeding zal kunnen krijgen miniem. En de reden daarvoor is op zijn minst frustrerend te noemen.

Begin mei 2019 brak legionella uit in het Gentse havengebied, waarbij vooral mensen uit Evergem en de Gentse Kanaalzone getroffen werden. Een maand later stond de teller op 32 besmette personen. Twee van hen haalden het niet. Na het eerste overlijden was het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart. Zij wilden achterhalen hoe de slachtoffers besmet waren geraakt.

Geheimhouding

Naast het parket voerde ook het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een groot onderzoek uit. Zij konden de papierfabriek van Stora Enso in Langerbrugge als de mogelijke bron van de legionellabesmetting identificeren. Omwille van het gerechtelijke onderzoek bleef de identiteit van het bedrijf echter afgeschermd, tot grote onvrede van burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Alle ogen waren al die tijd op Evergem en Gent gericht. Dat was een rollercoaster van gevoelens. Er was de onzekerheid over de bron, en in het begin zelfs het idee dat we de bron wellicht nooit zouden kennen", verklaarde hij een jaar geleden. “Maar er was ook de kwaadheid toen ik als burgemeester de bron vernam, maar we de naam van het bedrijf zelf niet mochten bekend maken van het parket. Onze inwoners hadden recht op de waarheid. Die waarheid is er uiteindelijk ook gekomen.”

Quote Het heeft allemaal zwaar op mij en mijn gezin ingehakt. Mijn zoontje weet nog steeds dat ik er niet bij was op zijn vierde verjaardag. Ik wil het hele gebeuren achter mij laten. Gefrus­treerd achterblij­ven wil ik niet, ook al is het moeilijk Tim Dessein

Stora Enso bevestigde begin juni 2019 zelf, na topoverleg, dat de hoogoven van de papierfabriek een mogelijke bron van de besmetting was, nadat ze zelf een week eerder op de hoogte waren gebracht. De bewuste koeltoren werd een tijdlang stilgelegd voor grondig onderhoud en reiniging. In Evergem was het echter al een publiek geheim geworden dat de papierfabriek de bron was. Voor de slachtoffers deed het daarom des te meer pijn dat Stora Enso niet meteen haar verantwoordelijkheid nam. “Het bedrijf heeft geprobeerd het potje gedekt te houden, tot ze niet anders meer konden dan te bekennen. We hebben ook nog niemand van de directie gehoord", klonk het toen ontgoocheld. “Het ergste van al was dat er geen ‘sorry’ vanaf kon.”

Onopzettelijke doding

De slachtoffers hopen nu op een schadevergoeding, na drie jaar van onduidelijkheid en ongeduldigheid. Naast het bedrijf zelf zullen ook drie medewerkers zich moeten verantwoorden. Het gaat om de toenmalige managing director, de manager van Energie en Milieu en de milieucoördinator. Zij moeten zich verantwoorden voor drie tenlasteleggingen, namelijk onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en schending zorgplicht. Dinsdag gaat het proces van start. Dan zullen er conclusietermijnen bepaald worden. Over de grond van de zaak zal er pas in de volgende maanden gepleit worden. Een belangrijk moment voor burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere (N-VA). “XXX”

Wie de rechtszaak niet zal meemaken, is Tim Dessein (34). Hij was een van de eerste slachtoffers en belandde twaalf dagen in een coma. Maar volgens het onderzoek had hij een andere variant dan alle andere slachtoffers en dus wordt hij niet langer beschouwd als een burgerlijke partij. “Indien ik nog aanspraak zou willen maken op een schadevergoeding, dan zou het voor mij helemaal opnieuw beginnen. Daar heb ik de fut niet voor. Het heeft allemaal zwaar op mij en mijn gezin ingehakt. Mijn zoontje weet nog steeds dat ik er niet bij was op zijn vierde verjaardag. Ik wil het hele gebeuren achter mij laten. Gefrustreerd achterblijven wil ik niet, ook al is het moeilijk. Wat nu telt is mijn gezin, daar ga ik van proberen genieten.”

We vroegen Stora Enso ook om een reactie, maar het bedrijf geeft aan niet te zullen communiceren voor de start van het proces.

