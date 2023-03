Transportbedrijf Mervielde steekt financieel handje toe voor groenbuffer tussen park en bedrijf: “Willen goede verstandhouding graag behouden”

Het transportbedrijf breidde onlangs haar logistieke diensten nog uit met een nieuw afvulmagazijn langs het kanaal Gent-Terneuzen, maar begon ooit ook klein in de dorpskern. “We weten dan ook als geen ander dat industriële activiteit soms enige hinder met zich mee kan brengen", geeft zaakvoerder Patrick Mervielde (51) toe. In het verleden deed het bedrijf daarom al inspanningen om het dorp zo leefbaar mogelijk te houden. “Zo realiseerden we in 2008 een ontsluiting van onze bedrijfssite rechtstreeks naar de Bombardementstraat. Op die manier hoefden vrachtwagens niet meer door de woonkern te rijden.”