Transport Mervielde organiseert de eerste editie van Mervielde Cycling Tour voor het goede doel

Burgemees­ter vaardigt samenscho­lings­ver­bod uit voor één parking in de Rabotwijk: “Dealen, bedreigin­gen, vandalisme, het houdt niet op”

In de Rabotwijk geldt een samenscholingsverbod voor één specifiek gebied, tussen de Vlotstraat en de Jozef-II-straat. Dat verbod blijft van kracht tot er een hek is geplaatst rond de specifieke parking waar het over gaat. “Er zijn al heel lang klachten, van buren, van verenigingen en van de school, er moest ingegrepen worden.”