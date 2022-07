Trage verbinding Lovendonk–Dellaertsdreef tijdelijk afgesloten na klacht bewoners

“Het gemeentebestuur bekijkt nog of zij cassatieberoep aantekent tegen dit arrest van het Hof van Beroep gezien het arrest gunstig is voor de gemeente, zegt schepen van Mobiliteit Lucas Van Der Meersch (CD&V). “Maar in de tussentijd doen we er alles aan om de trage weg zo snel mogelijk op een correcte manier opnieuw open te stellen. Het is immers in het algemeen belang dat de trage verbinding tussen Lovendonk en Dellaertsdreef opnieuw wordt opengesteld. Ondertussen hebben we wel al een haag, bomen en fietssluis aangelegd om de klachten tegemoet te komen. We hopen dat met deze beslissing eindelijk het doek zal vallen op deze lange procedure en dat we de weg tegen het begin van het nieuwe schooljaar terug kunnen openen.”