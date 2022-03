Tom Van Dyck en Bruno Vanden Broecke brengen theatervoorstelling ‘Zwijg’ naar Cultuurcentrum

Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck zijn onafscheidelijk. Zo speelden ze eerder al het komische collega's Alain Vandam en Sammy Tanghe in ‘Het eiland’. Nadien vertolkten ze in ‘Safety first’ respectievelijk Dirk Porrez en zijn love interest Andy in ‘Safety first’. In de tragikomische voorstelling ‘ZWIJG!’ doet het duo zich voor als een Siamese tweeling: hun benen en broek delen ze, hun bovenlichaam niet. De basisprijs voor de laatste tickets bedraagt 21 euro, te verkrijgen via de website.