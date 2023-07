Tom Helsen treedt op in Gooikenshoeve

Opening Zandeken­brug is ook startsein voor eerste Zandeken­ker­mis in 17 jaar tijd: “Tijden van weleer opnieuw beleven”

Vrijdagnamiddag is in de Hoogstraat in Kluizen de nieuwe fietsbrug over de R4 officieel geopend. De zogenaamde Zandekenbrug vervangt het oude kruispunt en zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veilig de R4 kunnen kruisen. De officiële opening van de Zandekenbrug was voor gewezen inwoners van de verdwenen Zandekenwijk ook de perfecte de aanleiding om na 17 jaar opnieuw Zandekenkermis te vieren.