Toertje op de huifkar langs heleboel verrassingsacts: GBS Sleidinge neemt afscheid van juf Nadine

Deinze-Meetjesland Vijf tips voor een geslaagd weekend in Deinze en het Meetjes­land: van het BK boomklim­men tot fietsen voor het goede doel

Wie in het Meetjesland inspiratie zoekt voor een leuk (vaderdag)weekend van 11 en 12 juni, leest best even verder. Voor een uniek spektakel moet je alvast op het Belgisch kampioenschap boomklimmen in Eeklo zijn. Maar ook in Aalter, Evergem en Deinze valt er heel wat te beleven.

11 juni