Theater Strobos pakt uit met nieuwe productie ‘De Bruiloft’

Na de voorstellingen van de tragikomedie Les Lacs in november 2019 was het wegens corona vrij stil bij Theater Strobos. Vorig najaar in november speelde jongerengroep WildTgroei nog We All Go Rhythm en dit voorjaar voerden twee acteurs nog de dialoog Simul Terminus op. Nu maakt het gezelschap zich op voor een volwaardige productie De Bruiloft, een toneelstuk over een bruiloftsfeest vol goede en mindere anekdotes die heel wat emoties teweegbrengen. De tekst daarvoor werd ruim een eeuw geleden geschreven door de Duitser Bertolt Brecht, maar werd in een nieuwe jasje gegoten door regisseur Johnny De Meyer van het Gents theaterhuis Op de Wolken. Voor muziek doen ze beroep op laatstejaars van het MUDA, de Evergemse GO!-school voor Muziek en Dans.