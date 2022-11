Ter Eekschekerkweg is ‘favoriete trage weg van Vlaanderen’

De koepelvereniging vzw Trage Wegen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Naar aanleiding van die verjaardag zette het 20 trage wegen in de bloemetjes. Alle Vlaamse gemeenten mochten een trage weg voordragen en het Ter Eekschekerkpad in Ertvelde behoorde tot de genomineerden. Tijdens een stemming koos ongeveer 15 procent van de stemmers op de Evergemse kerkweg.

Het Ter Eekschekerkpad biedt een veilig alternatief voor de drukke Holstraat en Eeklostraat. Hij overbrugt de gemeentegrenzen, loopt van Tereeken verder naar Oosteeklo. Daarnaast is het een zeer gevarieerde weg: hij start in de Achterstraat in Ertvelde en loopt via de Vlasstraat, het Albrecht Rodenbachplein, de Albijn Van Den Abeelestraat en de Biezenkouter helemaal tot in Oosteeklo.