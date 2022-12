Sylvie-Anne (42) en Kim (41) zetten ambachtelijke producten in de kijker met pop-up ‘Kabba Lokaal’

Gent Gedwongen opname voor vrouw die met mes zwaaide op Korenmarkt in Gent

De 24-jarige vrouw die dinsdagavond in Gent opgepakt werd nadat ze met een mes had gezwaaid op de Korenmarkt, is gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

30 november