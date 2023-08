Stripfiguur ‘Boerke' krijgt tentoonstelling in de bib

56 jaar na eerste gesprekken is er nu de eerste spadesteek voor Ring rond Eeklo: “2030 blijft de streefda­tum”

Met de nodige trots werd maandagmiddag in Eeklo de symbolische eerste spadesteek gegeven voor de werken aan de Ring. Eerst wordt een nieuwe rotonde aangelegd op het kruispunt met de Industrielaan. Maar zullen we tegen 2030 effectief over een doorgetrokken Ring kunnen rijden? Bij AWV spreekt men die timing niet luidop uit. Stad Eeklo blijft wel dromen. “Ik berg die streefdatum niet op. Dit moet haalbaar zijn”, zegt schepen Danny Plaetinck.