Straatracer (39) uit Evergem veroordeeld: “Voertuig was ook niet verzekerd, ingeschreven en gekeurd”

Oost-Vlaanderen Van een bunkerwan­del­rou­te tot een oorlogsmu­se­um: 6 activitei­ten om Wapenstil­stand te beleven in Oost-Vlaanderen

Op 11 november 1918 zwegen de kanonnen van de Eerste Wereldoorlog. Elk jaar herdenken we op Wapenstilstand de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In heel België worden hiervoor tal van plechtigheden georganiseerd, maar je kan ook heel wat andere activiteiten doen rond het thema van de wereldoorlogen. Van een bunkerwandelroute rond Oosterzele tot het Canada en Poland War Museum in Maldegem: wij lijsten zes activiteiten in Oost-Vlaanderen op om Wapenstilstand op een andere manier te beleven.

