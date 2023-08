Straatambassadeurs organiseren een eerste ‘burenborrel’ in Rieme

Na 50 jaar wachten gaan werken aan Ring rond Eeklo eindelijk van start: “Naar aangenamer leven, werken en ontspannen in het stadscen­trum”

Er wordt al vijftig jaar over gesproken, maar nu maandag 21 augustus starten eindelijk de langverwachte werken aan de Ring rond Eeklo. Niet dat we morgen al in een boog rond het stadscentrum kunnen rijden, maar met de aanpak van het kruispunt van de Ringlaan met de Industrielaan, wordt wel een eerste stap gezet. Wat gebeurt er? En welke hinder mag je verwachten? Wij zochten het uit.