Slenne Zomert maakt zich op voor derde editie: “Sleidinge op de kaart zetten”

De dag voor de opening regent het pijpenstelen in Sleidinge, maar dat deert het trio niet. “De eerste editie hebben we twee à drie weken in elkaar geflanst, nu beschikken we over de nodige know-how, is het meeste materiaal al aangekocht en beschikken we over een eigen barcontainer", zegt Gerd Vermeulen. Hij en zijn twee concullega's uit Sleidinge-Dorp sloegen twee jaar geleden de handen in elkaar . Wegens de coronacrisis en capaciteitsbeperking konden de Sleidingse horeca-uitbaters minder klanten ontvangen. Daarom bouwden de heren gezamenlijke pop-up bar in te richten. Na het overweldigende succes van de eerste twee editie, bundelen ze dit jaar opnieuw de krachten. “De mensen vroegen ons maanden geleden al of we het dit jaar opnieuw zouden organiseren.”