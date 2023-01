Sleinse Elisa (24) moet het afleggen in finale ‘Bake Off Vlaanderen’

Vorig seizoen viel ze als reserve nog uit de boot, maar dat weerhield haar niet om zich dit jaar opnieuw in te schrijven. “Dat ik destijds reserve was, overtuigde me om dit seizoen opnieuw mee te doen. Deze keer met succes”, vertelt ze. Zo schopte het zelfs tot de laatste drie, terwijl ze zichzelf eerder als een middenmoter zag. “Maar ik heb altijd aandacht besteed aan de presentatie en de smaak, en de jury hield er wel van dat ik kon improviseren. Ik ben competitief, als ik aan iets meedoe, is het om te winnen. Maar je leert iedereen zo goed kennen dat je het de anderen ook gunt.”

Ondanks haar mooie prestatie heeft ze geen ambities om het te maken als bakker of patissier. In het dagelijkse leven blijft Elisa aan de slag account executive in de sales bij een start-up in Gent. “Ik wil iets bereiken in het leven, en dat zal toch eerder in het bedrijfsleven lukken dan in de bakwereld. Daar moet je te veel moeite en tijd in steken in verhouding tot wat het opbrengt. Je werkt zes uren aan een taart en op twintig minuten is die op. Bakken is leuk, maar niet mijn levensdoel. Misschien als ik op pensioen ben”, besluit Elisa.