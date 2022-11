Sinterklaas meert zaterdag aan de Riemekaai aan

Gent Dit Gentse buurthuis zendt WK voetbal wél uit, maar de winst gaat naar Amnesty Internatio­nal: “Door naar Qatar te kijken Qatar bestrijden”

Nog geen adresje om de komende matchen van de Belgen op het WK te bekijken? Dan is herberg Macharius alvast een goede optie. Na een pittige discussie besliste het buurtcomité om de matchen van de Belgen toch uit te zenden. “Het tornooi had nooit in Qatar mogen plaatsvinden”, zegt bestuurslid John Vandaele (62).

19 november