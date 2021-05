School in Evergem in lockdown nadat leerling Jürgen Conings gezien zou hebben

Oeselgem/Ertvelde/Deinze/Gent Bloemen en bier: Brouwerij Van Steenberge geeft Dinner with the Queen extra smaak

14 mei Dinner with the Queen, het pop-upbloemendiner in de pluktuin Purfruit in Oeselgem ten voordele van de bijen en het klimaat, heeft haar menu bekendgemaakt. Topchef Lieven Lootens van ’t Aards Paradijs laat voor de derde keer zijn culinaire fantasie de vrije loop en samen met organisator Gilles De Backer haalde hij brouwer Jef Versele van Brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde aan boord voor een uniek biermenu.