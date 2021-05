School in Evergem even in lockdown nadat leerling Jürgen Conings gezien zou hebben

Meetjesland-Deinze Zien en gezien worden met een drankje en een hapje erbij? Op deze stadster­ras­sen in Deinze en het Meetjes­land zit je goed

22 mei Het terrasjesseizoen is weer geopend! Daarom gaan we bij Het Laatste Nieuws drie weken lang op zoek naar de mooiste terrassen van Vlaanderen. Vorige week gaven wij enkele tips voor terrassen in het groen en deze week trekken we naar de stad. Van een mini-Central Park aan de Knok in Deinze tot Bar Geogrie in Zelzate, op deze plaatsen zit je goed om te zien en gezien te worden. Voor meer terrastips kan je op verkenning in deze link.