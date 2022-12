Sam Goris verwarmt Sleinse kerstmarkt

Zomergem Oudste supermarkt van Zomergem krijgt in tien dagen tijd complete ma­ke-over: “Alles steekt in nieuw jasje”

De Cado-supermarkt in de Weldadigheidstraat steekt volledig in het nieuw. Met 45 jaar op de teller is het de oudste supermarkt van Zomergem, maar daar is niets meer van te merken. Zo zetten uitbaters Steven (48) en Annick (53) Hertsens de afgelopen tien dagen alle zeilen bij om hun winkel in een nieuw jasje te steken.

7 december