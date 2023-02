Sabine (50) en Dennis (50) stoppen na 17 jaar met frituur Bintje: “Nooit gedacht dat we zoveel fantastische mensen zouden leren kennen”

Een parking met daarop een barakfrituur. Meer Vlaams en meer iconisch wordt het bijna niet. In 2006 was er echter nog niets te bespeuren in de Toekomststraat en ook voor het arbeiderskoppel was het een sprong in het diepe. “Ik speelde als van jongs af frituurtje en had altijd al een eigen zaak beginnen hebben”, lacht Sabine. “We woonden al even in Kluizen en daar was er nog geen frituur. “Ook de gemeente was ons idee erg genegen en de man die onze barakfrituur kwam bouwen verzekerde ons dat het een voltreffer zou worden. Dat bleek ook op onze openingsdag toen we gratis frietjes weggaven. Ze stonden tot aan de overkant van de parking aan te schuiven.”

Familie

Een frituur uitbaten, betekent natuurlijk ook weekendwerk met bijgevolg minder tijd voor de familie. “Dat begint na een tijdje toch wat te wegen. Zeker omdat ik de frituur ook nog eens combineerde met mijn werk bij de gemeente”, bekent Dennis. Het koppel wil nu dan ook meer tijd voor hen vrijmaken en voor hun kleinkinderen. “We hebben altijd gezegd dat we zouden stoppen bij ons eerste kleinkind. Die is inmiddels al drie jaar oud en met Eden hebben we onlangs een tweede kleinkind mogen verwelkomen. We hebben ontzettend hard genoten van onze tijd hier en hadden nooit gedacht dat we zoveel fantastische mensen zouden leren kennen. Maar nu is het mooi geweest.”

Toekomstplannen

Wat de toekomst voor beiden brengt, is voorlopig nog onzeker. Sabine zou graag een job uitoefenen waar ze nog vaak in contact komt met mensen. Dennis blijft verder werken als gemeentearbeider. In afwachting van een nieuwe eigenaar doen ze beiden wel nog even verder. “Er zijn al veel geïnteresseerde kopers langs geweest dus ik hoop dat we het binnenkort een waardige opvolger vinden. Wanneer het zover is, zullen we dat zeker aankondigen. We willen dan ook graag afscheid nemen van onze klanten met een afscheidsdrink of iets dergelijks om op een waardige manier afscheid te nemen en hen te bedanken voor hun trouwe steun.”

