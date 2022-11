Ruim 2000 extra bomen voor koppelingsgebied Rieme-Oost

2.074 nieuwe bomen, goed voor 0,32 hectare extra bos. Dit nieuwe stuk groen vormt het eerste deel van het toekomstige bospark in Rieme-Oost. In opdracht van de VLM werd begin december 2021 gestart met de afbraak van de oude steenfabriek aan de Tragelstraat in Rieme. Vandaag moet de voormalige site een koppelingsgebied vormen met een groene buffer tussen de woonkern van Rieme en de Gentse haven. Een ander deel van de site behouden we nog voor een mogelijke nieuwe recreatieve en/of culturele functie in een publiek-private ontwikkeling.

De Vlaamse Landmaatschappij coördineert de aanplant van het bos in samenwerking met de Vlaamse Overheid, Stad Gent, de gemeente Evergem en het Projectbureau Gentse Kanaalzone en North Sea Port. Onder North Sea Port valt ook TOTALEnergies die maar wat graag zijn schouders zette onder het project. “Het project Rieme-Oost verhoogt de leefbaarheid van het dorp. Twee derde van onze werknemers is afkomstig uit de omliggende gemeenten, waardoor het voor ons van belang is dat deze regio een aantrekkelijk woongebied is”, zegt Filip Van de Vyver, Plant Manager TotalEnergies Ertvelde. “Ook het feit dat onze medewerkers hier vrijwillig bomen komen planten, toont hoe sterk het belang om te investeren in het milieu reeds bij al onze medewerkers is doordrongen.”

Doornzele-Zuid

Ook koppelingsgebied Doornzele-Zuid wordt groener. Zaterdag 26 november planten de werknemers van KRONOS een bufferbos in het koppelingsgebied Doornzele-Zuid ter hoogte van het bedrijventerrein De Nest. In totaal betekent dit voor Rieme-Oost en Doornzele-Zuid telkens ruim 2000 extra bomen en in totaal ruim 1 hectare bijkomend bos.

Volledig scherm Aanplant koppelingsgebied Rieme-Oost. © Arne Blomme

