Ronny (52) gaat helpen in Comblain: “Je hoeft niet dezelfde taal te spreken om elkaar te verstaan”

Eeklo Eeklo draait klok terug naar 14 oktober 2018: burgemees­ter start nieuwe informatie­ron­de, nadat Groen meerder­heid opblaast

17 augustus Groen trekt de stekker uit de meerderheidscoalitie in Eeklo, en wil niet langer verder besturen met onafhankelijk schepen Bob D’Haeseleer. Er is vandaag dus geen politieke meerderheid meer in de hoofdstad van het Meetjesland. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) moet nu een informatieronde opstarten en met alle politieke fracties in de stad gaan praten, om een nieuwe meerderheid te vinden. Eeklo staat vandaag dus even ver als op de verkiezingsdag van 14 oktober 2018. Dit zijn de reacties.